Flüssiges Kokain sichergestellt – Polizei verhaftet zwei Drogen­kurierinnen aus Brasilien am Flughafen Zwei Brasilianerinnen reisten von São Paulo nach Zürich. Sie versuchten, in Spirituosenflaschen Drogen nach Europa zu schmuggeln.

Zwei Brasilianerinnen wollten Kokain nach Europa schmuggeln. Symbolfoto: Keystone

Am Mittwoch flogen eine 25-jährige und eine 22-jährige Brasilianerin von São Paulo nach Zürich. Sie wollten nach Lissabon weiterreisen. Bei einer Kontrolle durch die Polizei kam der Verdacht auf, dass es sich bei den beiden Frauen um Drogenkurierinnen handeln könnte. Dies teilt die Kantonspolizei Zürich mit. Bei der Durchsuchung stellten die Polizisten im Reisegepäck der beiden Frauen drei mit flüssigem Kokain gefüllte Spirituosenflaschen sicher.

Zur genauen Bestimmung der Menge wurden die Drogen dem forensischen Institut Zürich überbracht. Die beiden Festgenommenen wurden im Anschluss an die polizeilichen Befragungen der Staatsanwaltschaft Winterthur/Unterland zugeführt.

In der Vergangenheit konnte die Polizei oft Drogenkuriere aus Brasilien am Flughafen verhaften. So wollte ein 72-jähriger Spanier im September mit vier Kilogramm Kokain im Gepäck von São Paulo via Zürich nach Barcelona fliegen. Einige Tage davor konnte die Polizei eine 26-jährige Brasilianerin mit Spirituosenflaschen voller Kokain anhalten, die von São Paolo via Zürich nach Tirana reiste.

Diese Spirituosenflaschen – ebenfalls gefüllt mit Kokain – konnte die Kantonspolizei Zürich vor zwei Monaten am Flughafen Zürich sicherstellen. Archivfoto: Kantonspolizei Zürich



