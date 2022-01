Jahresbilanz der Flughafenpolizei – Polizei verhaftete 35 Drogenkuriere – und fand mehr Kokain als 2019 Trotz reduziertem Flugverkehr konnte der Zoll am Flughafen Zürich erhebliche Mengen Betäubungsmittel sicherstellen. Zudem wurde die Herkunft von 14 Millionen Franken Bargeld überprüft. Matthias Schmid

Flugpassagiere kommen am Flughafen Zürich an. Die Aufnahme stammt aus dem Jahr 2016. Symbolfoto: Ennio Leanza (Keystone)

Die Kantonspolizei Zürich hat in Zusammenarbeit mit dem Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit im Jahr 2021 am Flughafen Zürich erhebliche Mengen Betäubungsmittel und Devisen sichergestellt sowie mehrere Personen verhaftet – dies trotz reduziertem Flugbetrieb.

Zwar verzeichnete der Flughafen 2021 wieder mehr Flugbewegungen und Passagiere als im ersten Corona-Jahr 2020. Dies geht aus den Jahreszahlen des Flughafens hervor. Von Zahlen wie denjenigen vor der Pandemie ist man dagegen noch weit entfernt, 2019 meldete der Flughafen nämlich mit 31,5 Millionen Fluggästen die höchste Passagierzahl seiner Geschichte. Mit 10,2 Millionen Passagieren im vergangenen Jahr kommt der Flughafen noch etwa auf ein Drittel dieser Rekordzahl.

85 Kilogramm Kokain sichergestellt

Wie die Kantonspolizei am Sonntag in einem Communiqué schreibt, wurden bei Kontrollen von Reisenden in 35 Fällen rund 85 Kilogramm Kokain, 15 Kilogramm Heroin, 134 Kilogramm Khat sowie kleine Mengen anderer illegaler Betäubungsmittel sichergestellt. Eingeführt wurden die Drogen aus Entebbe, Johannesburg, Punta Cana, Nairobi, Tel Aviv, Jerez de la Frontera, Barcelona, Rio de Janeiro und São Paulo.

Zum Vergleich: 2020 verzeichnete die Polizei 27 Aufgriffe und fand insgesamt über 42 Kilogramm Kokain, 83 Kilogramm Cannabisprodukte, rund ein Kilogramm Heroin und 1600 Kilogramm Khat. In der Bilanz für das vorpandemische Jahr 2019 meldete die Kantonspolizei 65 Aufgriffe von Drogenschmugglern. Dabei wurden 83 Kilogramm Kokain, 9,5 Kilogramm Heroin, 32 Kilogramm Haschisch, circa vier Tonnen Khat sowie 625 Hanfsamen und 500 Gramm Metamphetamin sichergestellt.

Diese Spirituosenflaschen – gefüllt mit Kokain – konnte die Kantonspolizei Zürich im September am Flughafen Zürich sicherstellen. Archivfoto: Kantonspolizei Zürich (PD)

Die verhafteten Personen stammten aus Brasilien, Spanien, Israel, Lettland, Holland, Somalia, Grossbritannien, Italien, Bulgarien, Kroatien, Russland, Schweden, Deutschland, Frankreich und der Schweiz. Dabei handelte es sich um 14 Frauen und 21 Männer. Der älteste Drogenkurier war 78 Jahre alt, während der jüngste erst 22 Jahre alt war.

Anlässlich weiterer Kontrollen wurden zudem 14 Millionen Franken Bargeld sowie 60 Kilogramm Gold auf ihre Herkunft überprüft. Daraus ergaben sich mehrere Sicherstellungen und Strafuntersuchungen, unter anderem wegen Geldwäscherei, wie die Kantonspolizei weiter schreibt.

Fehler gefunden?Jetzt melden.