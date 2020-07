Beute im Wert von 760'000 Franken – Polizei zieht 14-köpfige Diebesbande aus dem Verkehr Nach einem aufwändigen Ermittlungsverfahren konnte die Stadtpolizei einer 14-köpfigen Gruppe mehr als 70 Delikte nachweisen.

14 Personen wurden im Zusammenhang mit den Ermittlungen verhaftet. Keystone/Symbolbild

Die Zürcher Justiz hat eine 14-köpfige Bande aus dem Verkehr gezogen, die in den Kantonen Zürich, Aargau und Thurgau mehr als 70 Delikte begangen hat, jeweils in unterschiedlichen Konstellationen. Die Verdächtigen sind zwischen 17 und 33 Jahre alt.

Auslöser für die Ermittlungen war ein Diebstahl im Zürcher Kreis 4 im Frühling 2019, als ein Mann einem Passanten das Portemonnaie aus der Hand riss. Der 18-jährige Täter konnte verhaftet werden. Dabei habe sich gezeigt, dass der Verdächtige noch für weitere Delikte in Frage komme, teilte die Zürcher Stadtpolizei am Mittwoch mit.

44 Einbrüche in drei Kantonen

Die Ermittlungen zusammen mit der Staatsanwaltschaft und der Jugendanwaltschaft zeigten rasch, dass der 18-Jährige kein Einzeltäter war, sondern dass er Komplizen hatte, mit denen er in unterschiedlicher Zusammensetzung auch andere Delikte beging.

Schliesslich konnten die Zürcher Behörden 14 Personen im Alter von 17 bis 33 Jahren mehr als 70 Delikte nachweisen. Dazu wurden 80 Einvernahmen geführt. Neben 44 Einbrüchen in den Kantonen Zürich, Aargau und Thurgau gehen auch Erpressung, Raub, Betrug sowie Drogen- und Verkehrsdelikte auf ihr Konto.

Beute im Wert von 760'000 Franken

Der Wert ihrer Beute beträgt stolze 760'000 Franken. Die Diebe hatten es vorwiegend auf Bargeld, Schmuck, elektronische Geräte, Werkzeug und CBD-Marihuana abgesehen. Sie brachen unter anderem auch in eine CBD-Plantage in Schönenberg an der Thur (TG) ein. Dabei wurden sie gefilmt. Das Video wurde in diversen Medien verbreitet.

Der Sachschaden, den sie bei ihren Raubzügen anrichteten, beträgt rund 75'000 Franken. Das Vorverfahren steht gemäss Angaben der Behörden vor dem Abschluss. Demnächst werde gegen acht Personen beim Bezirksgericht Zürich Anklage erhoben. Zwei Verfahren wurden bereits per Strafbefehl abgeschlossen. Vier Verfahren sind noch pendent.

( pst/SDA )