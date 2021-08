Schnellfahrer in Regensdorf – Polizei zieht nach Tempo-Exzess Fahrausweis ein Mit 110 statt wie erlaubt mit 60 km/h fuhr ein Automobilist durch Regensdorf. Er musste das Billett abgeben.

Viel zu schnell war ein Autolenker am Donnerstagabend in Regensdorf unterwegs. KEYSTONE (Symbolbild)

Am Donnerstagabend führte die Gemeindepolizei in Regensdorf an der Neuen Dällikerstrasse eine Geschwindigkeitskontrolle durch. Wie die Polizei mitteilt, wurde dabei ein Automobilist innerorts mit 110 km/h anstelle der erlaubten 60 km/h gemessen und angehalten. Sein Führerausweis wurde an Ort und Stelle eingezogen. Er wird sich vor der Staatsanwaltschaft verantworten müssen.

Vier weitere Verkehrsteilnehmende mussten ebenfalls wegen Geschwindigkeitsüberschreitungen angezeigt werden. Zudem wurden insgesamt 64 Ordnungsbussen ausgesprochen.



