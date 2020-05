Geschwindigkeitskontrollen in Regensdorf – Polizei zieht neun Schnellfahrer aus dem Verkehr Die Kantonspolizei Zürich hat in den letzten Tagen in Regensdorf Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt und dabei neun Schnellfahrer gestoppt. Vier Autofahrern wurde der Führerausweis an Ort und Stelle abgenommen.

Bei Geschwindigkeitskontrollen im Raum Regensdorf gingen der Polizei neuen Raser ins Netz. Keystone Symbolbild



Einträgliche Geschwindigkeitkontrollen der Verkehrspolizei in Regensdorf: Wie die Kantonspolizei mitteilt, wurde am Montagnachmittag an der Weiningerstrasse eine Geschwindigkeitskontrolle mit einem Lasermessgerät durchgeführt. Dabei wurden sieben Fahrzeuglenker mit 106 bis 124 km/h anstatt der erlaubten 80 km/h gemessen. Vier Fahrer wurden beim zuständigen Statthalteramt angezeigt. Drei Lenkern wurde der Führerausweis vor Ort abgenommen.

Auch am Dienstag führte die Polizei im Raum Regensdorf Kontrollen durch: Laut Mitteilung der Polizei wurden dabei an der Hönggerstrasse zwei Schnellfahrer gestoppt. Ein Autofahrer passierte die Messstelle im Ausserortsbereich mit 107km/h. Gegen ihn ist eine Anzeige beim Statthalteramt eröffnet worden. Ein weiterer Lenker durchfuhr die Kontrollstelle mit 123 km/h. Ihm wurde der Führerausweis an Ort und Stelle abgenommen. Zudem ist ihm die Anzeige an die Staatsanwaltschaft eröffnet worden.

Laut Angaben der Polizei stammen die fehlbaren Lenker im Alter von 20 bis 52 Jahren aus der Schweiz, Österreich, Kosovo, Italien und Portugal. (pst)