Raser in Rafz gestoppt – Polizei zieht rasenden Iren aus dem Verkehr Die Kantonspolizei hat am Dienstagmorgen in Rafz eine Geschwindigkeitskontrolle durchgeführt und mehrere Schnellfahrer gestoppt. Einem irischen Staatsangehörigen wurde der Ausweis abgenommen.

Ein Polizist misst die Geschwindigkeit der vorbeifahrenden Autos. Keystone/Symbolbild

Verkehrspolizisten führten am Dienstagmorgen auf der Schaffhauserstrasse mit einem Lasermessgerät eine Geschwindigkeitskontrolle durch. Kurz vor 7 Uhr passierte ein 29-jähriger irischer Staatsangehöriger in einem Personenwagen die Messstelle mit einer Geschwindigkeit von 179 km/h anstelle der erlaubten 80 km/h. Der fehlbare Lenker muss sich wegen des Begehens eines Raserdelikts bei der Staatsanwaltschaft Winterthur/Unterland verantworten. Ihm ist der Führerausweis auf der Stelle abgenommen worden, wie es in einer Mitteilung der Polizei heisst.

Drei weitere Fahrzeuglenker missachteten die Geschwindigkeitslimite ebenfalls. Sie überschritten die erlaubte Höchstgeschwindigkeit um 21 bis 23 Kilometer pro Stunde und werden beim Statthalteramt Bülach zur Anzeige gebracht.

mcp

Fehler gefunden?Jetzt melden.