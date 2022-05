Streifenwagen verursacht Unfall – Polizeiauto mit Blaulicht kollidiert mit Velofahrerin Am Mittwochabend war ein Streifenwagen im Kreis 3 auf dem Weg zu einem medizinischen Notfall. Dabei touchierte das Auto eine Frau auf dem Velo. Diese verletzte sich beim Unfall.

Ein Fahrzeug der Stadtpolizei Zürich ist an einer Kreuzung der Schweighofstrasse mit einer Velofahrerin kollidiert. (Symbolbild) Foto: Keystone/Gaetan Bally

In der Eile zu einem medizinischen Notfall verursachen sie einen zweiten. Etwa so lässt sich die Episode zusammenfassen, die sich am Mittwochabend im Zürcher Stadtkreis 3 abgespielt hat. Im Mittelpunkt steht ein Patrouillenfahrzeug der Stadtpolizei Zürich. Es ist mit einer Velofahrerin kollidiert. Die Frau verletzte sich leicht und musste mit der Sanität ins Spital gefahren werden, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.

Der Streifenwagen war gemäss Mitteilung kurz vor 17 Uhr mit eingeschaltetem Blaulicht und Wechselklanghorn im Kreis 3 zu einem medizinischen Notfall an der Schweighofstrasse unterwegs.

Als das Fahrzeug von der Birmensdorfer- auf die Schweighofstrasse abbog, kam es im Verzweigungsbereich zur Kollision. Die genaue Unfallursache klärt nun die Kantonspolizei Zürich ab.

ema/SDA

