Häusliche Gewalt – Polizeieinsatz wegen heftigem Streit In der Nacht auf Montag ist es in Glattbrugg zu einer Auseinandersetzung zwischen einem Paar gekommen. Die Frau wurde leicht, der Mann schwer verletzt.

Wegen eines heftigen häuslichen Streits musste Montagnacht die Polizei in Glattbrugg intervenieren. KEYSTONE / Symbolbild

Kurz nach 1:30 Uhr meldeten Anwohner einen Streit in einer Mietwohnung in Glattbrugg (Gemeinde Opfikon). Die sofort ausgerückten Kantonspolizisten trafen in der besagten Wohnung zwei Personen an. Wie die Polizei mitteilt, kam es zwischen dem Paar nach bisherigen Ermittlungen zu einem heftigen Streit, in dessen Verlauf ein 48-jähriger Portugiese schwer verletzt wurde.

Nach der Erstversorgung vor Ort wurde er mit einem Rettungswagen in ein Spital gefahren. Seine Kontrahentin, eine 49 Jahre alte Portugiesin, wurde leicht verletzt. Beide Personen wurden verhaftet.

Das Motiv und der Tathergang sind Gegenstand weiterer Ermittlungen, welche durch die Kantonspolizei Zürich in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft l für Gewaltdelikte führt.

( mst )