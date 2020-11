Entwarnung in der Stadt Zürich – Verdächtiger Gegenstand: Polizei setzt Bombenroboter ein Die Stadtpolizei sperrte die Schaffhauserstrasse auf einer längeren Strecke ab. Mittlerweile ist ihr Einsatz beendet.

Der Einsatz in der Nähe des Polizeigebäudes. Foto: 20 Minuten

In der Stadt Zürich ist am frühen Donnerstagmorgen zu einem Grosseinsatz der Polizei gekommen. Polizeieinsatz im Gang. Eine Patrouille habe kurz vor 4.45 Uhr vor dem Gebäude an der Schaffhauserstrasse 26 einen verdächtigen Gegenstand entdeckt, schreibt die Stadtpolizei Zürich. Die Polizei setzte auch einen Bombenroboter ein, wie auf Bildern zu erkennen ist. Um 6.50 Uhr habe sich herausgestellt, dass der verdächtige Gegenstand ungefährlich ist.

Der verdächtige Gegenstand wurde in der Nähe eines Polizeigebäudes gefunden. Der Einsatz hatte zur Folge, dass die Schaffhauserstrasse zwischen dem Schaffhauserplatz und der Schindlerstrasse für jeglichen Verkehr gesperrt werden musste.

Hier kommt der Bombenroboter zum Einsatz. Video: Tamedia

Auch der öffentliche Verkehr war zwischenzeitlich durch den Polizeieinsatz betroffen. So war die Strecke zwischen Bahnhofquai und Schaffhauserplatz für den Trambetrieb der Linien 11 und 14 in beiden Richtungen gesperrt, wie die Verkehrsbetriebe Zürich VBZ am Donnerstagmorgen um5.30 Uhr mitteilten. Rund eineinhalb Stunden später verkehrte die Trams wieder auf den gewohnten Strecken.

hwe/SDA