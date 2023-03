Neuer Standort in Kloten – Polizeitermin mit Pauken, Trompeten und Mario-Fehr-Show Die Kantonspolizei Zürich und die Stadtpolizei Kloten haben neue Büros bezogen. Grund genug für ein grosses Stelldichein von Lokalpolitik, Behörden – und dem Sicherheitsdirektor. Christian Wüthrich

Zur feierlichen Eröffnung des neuen Polizeipostens in Kloten haben unter anderen Sicherheitsdirektor Mario Fehr (rote Krawatte), Klotens Sicherheitsvorsteherin Gaby Kuratli, Kapo-Kommandant Marius Weyermann (dazwischen) und Stadtpräsident René Huber (gelbe Krawatte) das obligate Band durchtrennt. Foto: Balz Murer

Der Menschenauflauf vor dem neuen Klotener Polizeiposten war beeindruckend. Wobei der Termin bei der Polizei nur für geladene Gäste war. Aber schliesslich gibt es nicht jeden Tag einen brandneuen Posten einzuweihen und schon gar nicht in Kloten. Nach mehreren Jahrzehnten Tür an Tür im selben Gebäude – direkt über dem Feuerwehrdepot an der Dorfstrasse – sind Stadtpolizei und Kantonspolizei zusammengezogen. Neu gibts nur noch einen grossen Polizeiposten an der Lindenstrasse 31, rund 200 Meter unterhalb des Bahnhofs in Richtung Industrie.