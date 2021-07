Tödliche Schüsse in Göteborg – Polizistenmord überschattet Suche nach neuer Regierung Ein Fall von Bandenkriminalität könnte die politische Landschaft in Schweden verändern. Kai Strittmatter

Eine «Kriegserklärung an unsere Gesellschaft» : Ein Polizist am Tatort in Göteborg, wo einer seiner Kollegen erschossen worden ist. Foto: Bjorn Larsson Rosvall (EPA, Keystone)

In Schweden geht die Suche nach einer neuen Regierung in die zweite Runde. Nach dem Rücktritt des sozialdemokratischen Ministerpräsidenten Stefan Löfven am Montag hatte der Parlamentspräsident zunächst Oppositionsführer Ulf Kristersson von den bürgerlichen Moderaten mit Sondierungsgesprächen beauftragt. Kristersson allerdings erklärte seinen Versuch schon am Donnerstag als gescheitert. «Die parlamentarischen Voraussetzungen für eine Regierung rechts der Mitte existieren einfach nicht», sagte Kristersson.

Nun ist erneut Stefan Löfven an der Reihe. Er hat bis Montag Zeit, die ehemaligen Unterstützerparteien seiner rot-grünen Minderheitsregierung zu einem neuen Anlauf zu überreden. Die Linkspartei hatte die Tolerierung der Regierung aufgekündigt wegen einer geplanten Liberalisierung der Mietpreise, später desertierten auch die Liberalen aus dem Löfven-Lager. Die Linkspartei wenigstens erklärte mittlerweile, sie wolle Löfven wieder unterstützen.