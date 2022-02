Aus dem Bezirksgericht Winterthur – Er fuhr eine Polizistin an: Beschuldigter verweigert Aussage vor Gericht Der Mann, der im Oktober 2019 in Winterthur Seen eine Polizistin angefahren haben soll, steht heute vor Gericht. Er verweigert die Aussage. Gregory von Ballmoos

An der Tösstalstrasse in Winterthur kam es im Oktober 2019 zum schweren Unfall. Foto: Heinz Diener

Es waren Szenen wie aus einem Actionfilm. Ein damals 20-Jähriger versuchte sich im Oktober 2019 mit einem geklauten BMW 750d einer Polizeikontrolle zu entziehen und fuhr dabei eine Polizistin an. Dann flüchtete er nach Waltenstein und rammte dort zwei Polizeiautos. Die Polizistin wurde schwer verletzt, die Autos erlitten einen Schaden von mehreren Zehntausend Franken. Am Dienstagmorgen begann der Prozess gegen den jungen Mann.

Seine Anwältin verlangte eine Zweiteilung des Prozesses. Sie wollte zuerst den Tathergang und die Schuldfrage klären, dann basierend auf einem neuen psychiatrischen Gutachten die Sanktionen und Massnahmen für den Beschuldigten beurteilt haben – ein sogenanntes Schuldinterlokut. Der Sachverhalt sei strittig, das aktuelle Gutachten basiere aber auf diesem, so die Verteidigerin. Für ein sachgerechtes Urteil sei daher ein neues psychiatrisches Gutachten nötig.

Mehrfach vorbestraft

Das Gericht lehnte sämtliche Anträge ab. Man erachte es nicht als nötig, das Verfahren zweizuteilen und ein neues Gutachten einzuholen. Es folgte die Einvernahme des Beschuldigten, der sich in einer vorzeitigen Massnahme befindet. Die Befragung ergab wenig Neues. Der Beschuldigte, der für seine 22 Jahre enorm jung wirkt, äusserte sich zwar in einer Stellungnahme. Es tue ihm alles sehr leid, er möchte sich insbesondere bei der angefahrenen Polizistin entschuldigen. Er sei sehr froh, dass diese wieder etwas arbeiten könne, so der Beschuldigte. «Ich schäme mich für mein Verhalten und würde dieses gerne ungeschehen machen», sagte er, dies sei jedoch nicht möglich und dessen sei er sich bewusst. Zum Schluss sagte er: «Ich bin noch jung und möchte mein Leben wieder in den Griff bekommen und Ziele haben.»

Auf die Fragen zur Person antwortete der mehrfach vorbestrafte Beschuldigte noch. So wurde er im November 2018 wegen Hausfriedensbruchs verurteilt. Er war über den Balkon auf das Dach seiner Geliebten gestiegen. Diese hatte ihn aber zurückgewiesen. Zudem soll sich der Beschuldigte vor der Tat im Oktober 2019 schon zweimal in einer psychiatrischen Klinik befunden haben.

«Keine Aussage» – auf Empfehlung der Anwältin

Er habe mehrere Tage auf der Strasse gelebt und gemäss gerichtlichen Urkunden regelmässig Cannabis – bis zu zehn Joints an einem Tag – und Kokain konsumiert. Dies würden Haaranalysen zeigen, hiess es vor Gericht. Der Beschuldigte äusserte sich nicht dazu. Genau so wenig wie zur Tat am 14. Oktober.

Der Richter fragte ihn: «War es Ihnen egal, ob sie Menschen verletzten?» oder: «Eine Polizistin gab einen Schuss in Ihre Richtung ab, haben Sie das bemerkt?» Selbst auf die Frage, wie er seine Freizeit in der Klinik verbringe, sagte der Beschuldigte: «Keine Aussage.» Dies auch auf Anweisung seiner Verteidigerin, wie er sagte.

Über eine Stunde lang stellte ihm der vorsitzende Richter Fragen. Die Aussage blieb dieselbe. Gelangweilt fläzte sich der Beschuldigte dabei in seinem Stuhl. In der Hafteinvernahme war dies noch anders. Da soll er die Flucht aus der Kolonne damit begründet haben, dass er «dachte, dass die Polizisten mich umbringen wollen», da sei er davongefahren, weil ein fahrendes Ziel schwieriger zu treffen sei als ein stehendes. Bei der Hafteinvernahme soll er auch gesagt haben: «Auf dem Trottoir habe ich voll durchbeschleunigt, 40, 50, 60, maximal 70 Kilometer pro Stunde vielleicht.» Auch dazu sagte er nichts.

Am Nachmittag folgt die Befragung des Gutachters. Dieser diagnostizierte beim Beschuldigten eine Schizophrenie und empfiehlt eine kleine Verwahrung nach Artikel 59.

Der Prozess startete am Dienstagmorgen, eingeplant sind vier Tage. Das Urteil wird für Anfang März erwartet.

