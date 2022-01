Aus dem Bezirksgericht Zürich – Polizistin fast totgefahren: 20-Jähriger zu 11 Jahren und 3 Monaten Gefängnis verurteilt Der Mann der beim Zürcher Strichplatz eine Polizistin lebensbedrohlich verletzt hat, wird wegen fahrlässiger schwerer Körperverletzung bestraft. Der Staatsanwalt hatte auf versuchten Mord plädiert. Corsin Zander

Am Strichplatz in Altstetten hat der junge Fahrer die Polizistin überfahren. Foto: Steffen Schmidt (Keystone)

Das Bezirksgericht hat einen heute 20-jährigen Schweizer zu einer Freiheitsstrafe von 11 Jahren und 3 Monaten sowie einer Busse von 800 Franken verurteilt. Ausserdem muss er eine ambulante Behandlung während des Vollzugs der Freiheitsstrafe besuchen. Der Mann war im Februar 2020 ohne Führerschein im Auto seines Vaters mit seiner damaligen Freundin und drei weiteren Kollegen auf den Strichplatz in Altstetten gefahren. Als eine Polizistin ihn kontrollieren wollte, flüchtete er. Dabei fuhr er die Polizistin an und schleifte sie mehrere Meter mit. Sie schwebte danach wochenlang mit schweren Kopf- und Beinverletzungen in Lebensgefahr. Dass sie heute wieder in einem Teilzeitpensum im Innendienst der Stadtpolizei arbeitet, haben Ärzte lange für unmöglich gehalten.