In Oberbayern entlaufen – Pony Wotan in Handschellen abgeführt Die Besitzerin geht mit dem Pferd spazieren, als das Tier plötzlich ausbüxt. Dank eines beherzten Eingreifens einer Polizistin wurde der Ausreisser dingfest gemacht.

Hielt die Polizei auf Trab: Pony Wotan. Foto: Bundespolizei München

An ihren Handschellen hat eine Polizistin in der Nähe von München ein entlaufenes Pony abgeführt. Das Tier mit dem Namen Wotan habe sich bei einem Spaziergang am Sonntagmorgen von seiner Besitzerin losgerissen, teilte die Bundespolizei am Montag in München mit. Wenig später sei Wotan in Maisach im Bereich der Bahngleise gesichtet worden.

Eine Polizistin, die selbst ein Pferd besitzt, habe das entlaufene Pony einfangen und mit Hilfe ihrer Handschellen zur Strasse führen können. Dort habe Wotan dann im Garten einer Anwohnerin warten können, bis seine Besitzerin ihn mit dem Pferdeanhänger abholte.

