50 Jahre Renault 5 – Pop-Art à la parisienne Schock-Orange lackiert, dazu Plastikplanken, die vor Parkschäden schützten: So revolutionierte der Renault 5 vor 50 Jahren die Welt. Kein Wunder, dass Renault mit Vollgas am Revival seiner Ikone arbeitet. Dieter Liechti

2021 präsentierte Renault Vergangenheit und Zukunft des R 5 auf der IAA Mobility in München. Foto: Renault

Knallbuntes Plastik war vor 50 Jahren Pop-Art, und Medien, die diesen Kunststoffkult feierten, reisten entweder nach New York, wo das Museum of Modern Art fast alle Protagonisten der Plastikkunst für eine Vernissage vereinte – oder nach Paris, wo Renault am 28. Januar 1972 die Geheimnisse seines sensationellen Cityflitzers R 5 preisgab.