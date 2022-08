Zweckentfremdete Technik – Pornodreh im Tesla In selbstfahrenden Autos lassen sich viele Dinge tun. Auch solche, an die die Entwickler nie gedacht haben. Warum das ein Problem ist und welche Zweckentfremdungen tatsächlich innovativ sind. Mirjam Hauck

Teslas sollen im Autopilot durch Tunnel wie hier in Las Vegas fahren können. Doch selbstfahrende Autos sind auch für andere Dinge praktisch. Foto: Ethan Miller (AFP)

Was kann man alles machen, während das autonom fahrende Auto über die Strasse rollt? Einfach aus dem Fenster schauen, Zeitung lesen oder sich eine neue Netflix-Serie angucken. Oder einen Pornofilm drehen. Wie die Darstellerin Taylor Jackson, die mit ihrem Freund in einem Tesla mit eingeschaltetem Autopilot einen solchen Clip gemacht und ins Netz gestellt hat. Die Aufregung war gross, und selbst Tesla-Chef Elon Musk kommentierte das Video. Auf Twitter schrieb er: «Turns out there's more ways to use Autopilot than we imagined – shoulda seen it coming.»