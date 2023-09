Porträt von Nicolas Sarkozy – Sarkozys Gift ist Honig für Putin Frankreichs Ex-Präsident legt den nächsten Band seiner Memoiren vor und tritt überall auf. Zwei Männer kommen bei ihm gut weg: Wladimir Putin – und Nicolas Sarkozy. Oliver Meiler aus Paris

Politik und Glamour: Nicolas Sarkozy und seine Frau Carla Bruni bei ihrer Ankunft am Wochenende am Filmfestival von Venedig. Foto: Pascal Le Segretain (Getty)

Nicolas Sarkozy ist wieder da, mit seinen rhetorischen Ticks und seinen energischen Gebärden, auf allen Kanälen begegnet man ihm. Ganz der Alte, drahtig, scharfzüngig, nur etwas grauer ist er geworden. Französische Ex-Präsidenten sind ja nie wirklich ex, dafür waren sie im Amt zu mächtig, zu prägend in ihrer sehr üppig ausgestatteten Funktion. Sie sind dann Monarchen auf dem Altenteil, öfter in Klatschheften als in den Tageszeitungen.