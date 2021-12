Kreisgemeindeversammlung – Positives Budget für Eduzis Die Sekundarschulgemeinde Niederhasli Niederglatt Hofstetten rechnet mit einem Gewinn.

Die Eduzis-Sekundarschulgemeinde, hier die Schulanlage Eichi in Niederglatt, weist ein postives Budget aus. Foto: Balz Murer

Die Sekundarschulgemeinde Niederhasli Niederglatt Hofstetten (Eduzis) hatte an ihrer Kreisgemeindeversammlung zwei Traktanden auf der Liste. Das Budget für das Jahr 2022 mit einem Aufwand von 13,5 Millionen Franken und einem Ertrag von 13,6 Millionen Franken sieht einen Ertragsüberschuss von etwas über einer Million vor. Die 20 anwesenden Stimmberechtigten gaben dem Budget einstimmig ihren Segen. Gleiches gilt für den Steuerfuss, der auf 25 Prozent bleibt.

Im Vorfeld gingen noch zwei Anfragen nach Paragraf 17 des Gemeindegesetzes ein. Es ging um die kriminellen Machenschaften eines Hauswarts in einer Unterländer Gemeinde. Er betrog mit falschen Rechnungen eine Schule um 40’000 Franken. Die Fragen an der Eduzis-Kreisgemeindeversammlung, ob der Betrug an einer Unterländer Schule begangen worden war, konnten mit Nein beantwortet werden.

rce

Fehler gefunden?Jetzt melden.