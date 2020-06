Lücke beim Postangebot – Post eröffnet Agentur im Volg Niederweningen Die Post schloss ihre Filiale in Niederweningen, ohne bei der Postagentur im Volg bereit zu sein. Mit drei Monaten Verzögerung hat diese am Montag eröffnet. Anna Bérard

Im Volg Niederweningen hat am Montag eine Postagentur eröffnet. Foto: Francisco Carrascosa

Die Postfiliale Niederweningen schloss nach jahrelangem Kampf am 27. März ihre Türen. Am 30. März hätte an ihrer Stelle eine Postagentur im Volg eröffnen sollen. Doch dann kam der Lockdown. Und es gab keine Postdienstleistungen mehr in der Gemeinde. Erst seit Montag kann man in Niederweningen wieder Briefe und Pakete aufgeben, Einzahlungen erledigen und Briefmarken kaufen. Zwar nicht mehr in der Postfiliale am Sägeweg 2, dafür in der Postagentur im Volg.