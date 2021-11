Neueröffnung um die Ecke – Post Kloten empfängt Kunden jetzt auch an der «Grüezi»-Theke Die Klotener Post hat am Montag in neuen Räumen wieder geöffnet. Im ehemaligen Fitnesscenter von Mrs. Sporty gibts jetzt moderne Schalter samt einem neuen Automaten. Christian Wüthrich

Der stellvertretende Teamleiter der Post Kloten, Davide Marchese, und die Leiterin des Filialgebiets Zürcher Unterland, Rahel Huber, an der Empfangstheke der neuen Postfiliale an der Bahnhofstrasse 2. Foto: Sibylle Meier

Der neue Standort der Post liegt nur wenige Schritte entfernt vom alten. Und dennoch wähnt man sich an der Bahnhofstrasse 2 statt 6 in einer anderen Welt. Das hat mit dem viel helleren und von viel Holzoptik geprägten Interieur des Schalterraumes zu tun. Dieser hat die bisherige graue Halle im Stile eines Wartesaals abgelöst und sorgt am Montagmorgen für erstaunte Gesichter unter der Kundschaft, nachdem die alte Filiale am vergangenen Samstag wegen des «Zügeltags» geschlossen geblieben war.

Am Eingang der neuen Post von Kloten bekommen am Eröffnungsmorgen alle Kunden ein grosses Guetsli in die Hand gedrückt, was nebst dem frischen Look auch zur guten Stimmung beiträgt. Insgesamt fünf Schalter gibts dort nun und eine neue Empfangstheke. Neben dem überdimensionalen Poststempel mit dem Eröffnungsdatum steht auf dem neuen Möbel auch in grossen Lettern geschrieben: «Grüezi».