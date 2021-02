Postgeschäfte bald im Coop? – Post sucht neue Lösung für ihr Angebot in Glattfelden Wegen tiefer Kundenzahlen überprüft die Post, ihr Angebot künftig in einer Partnerfiliale anzubieten.

Die Kundenzahlen der Postfiliale Glattfelden sind seit Jahren rückläufig. Foto: Georgios Kefalas (Keystone)

Die Post hat bekannt gegeben, dass sie ihr Geschäft in Glattfelden überprüft. Heute können sämtliche Postgeschäfte in der Filiale an der Dorfstrasse abgewickelt werden. Weil diese aber seit Jahren nur von wenigen Kundinnen und Kunden genutzt wird, sucht das Postunternehmen eine Alternative. Die Post bevorzugt nach eigenen Angaben, das Angebot der Post künftig in einer Partnerfiliale anzubieten. Diese würde eine Schliessung der heutigen Postfiliale mit sich ziehen.

Als möglichen Partner hat die Post bereits Coop kontaktiert und führt Gespräche mit der Gemeindebehörde. «Die Post ist überzeugt, dass sie auch mit einer Partnerlösung ein qualitativ hochstehendes Postangebot in Glattfelden sicherstellen kann», heisst es in der Medienmitteilung. Für die Kundinnen und Kunden habe diese Lösung den Vorteil, dass die Coop-Filiale deutlich längere Öffnungszeiten hat.

Ein Entscheid zur Schliessung der Postfiliale ist aber noch nicht gefallen. Der Gemeinderat von Glattfelden hat eine Stellungnahme angekündigt.

red