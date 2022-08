Galaxus reicht Mehrkosten weiter – Post verteuert Paketsendungen – jetzt wird Onlineshopping teurer Der Konzern präsentiert gute Finanzzahlen, sieht sich aber durch steigende Preise belastet. Er gibt sie jetzt zum Teil an die Firmenkunden weiter und die an die Konsumenten. Konrad Staehelin

Die Post ächzt unter der Teuerung: Pöstler in Lugano. Foto: Pablo Gianinazzi (Keystone)

Teurerer Strom für die E-Töffli der Pöstler, teureres Benzin für die Verbrenner, höhere Baukosten für die neuen Paketzentren, sogar die dort benötigten Rollboxen kosten mehr: Die Post ächzt unter der Teuerung. Allein im Paketgeschäft rechnet sie für das ganze Jahr 2022 mit Mehrkosten von 30 bis 40 Millionen Franken.

Für dieses Jahr noch schultert der Staatskonzern die Mehrkosten selbst. Ab 2023 jedoch gibt er sie teilweise weiter: Rund 3500 Geschäftskunden mit individuell vereinbarten Preisen müssen dann für Inlandsendungen einen Teuerungszuschlag von 1,9 Prozent und einen variablen Energiezuschlag schlucken. Dieser hängt von den aktuellen Preisen ab und würde im Moment 12 Rappen pro Paket betragen. Privatkunden und Geschäftskunden mit Listenpreisen sind nicht von der Änderung betroffen.

Da die betroffenen Firmen aber für 80 Prozent des Paketvolumens verantwortlich sind, schlagen die Preiserhöhungen trotzdem auf die Konsumenten durch. «Die Preiserhöhungen der Post betreffen uns ebenfalls», schreibt ein Sprecher von Digitec Galaxus, dem grössten Onlineversandhändler im Land und einem der wichtigsten Paketkunden der Post. «Wie die meisten Schweizer Onlinehändler preisen wir die Versandkosten in unsere Endverkaufspreise ein.» Die Lieferung ist in den Shops von Digitec Galaxus gratis.

Ausschlaggebender seien aber insbesondere die Einkaufspreise und die Kosten des internationalen Transports, schreibt der Sprecher weiter. Die Preise dürften infolge der Zuschläge der Post darum nur leicht steigen.

Postfinance könnte wieder zur Cashcow werden

Denkbar ist, dass sich Digitec Galaxus wegen der Preiserhöhung nun vermehrt der Konkurrenz zuwendet. Vor wenigen Wochen schrieb der «SonntagsBlick», dass die Migros-Tochter von ihrem Exklusivvertrag mit der Post abgerückt sei und neu auch mit der Transportfirma Planzer aus Dietikon ZH zusammenarbeite. Der Sprecher von Digitec Galaxus gab zu dieser Frage allerdings keine genauere Auskunft.

Digitec Galaxus’ grösster inländischer Konkurrent Brack.ch schreibt auf Anfrage, dass man zumindest bei den Versandkosten im Moment nicht plane, etwas zu verändern. «Im Zuge dieser Postzuschläge und der Entwicklung von Kartonpreisen sowie Energiekosten müssen wir die Situation aber weiter beobachten», heisst es weiter.

Den Aufschlag gab die Post am Dienstagmorgen anlässlich der Präsentation ihrer Halbjahreszahlen bekannt. Die sehen an sich gut aus: Der Umsatz stieg gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 3 Prozent auf 3,46 Milliarden Franken, der Gewinn um 5 Prozent auf 259 Millionen Franken. Der Betriebsgewinn des wichtigsten Geschäftszweigs, der Brief- und Paketpost, ging jedoch um 36 Millionen Franken auf 229 Millionen zurück – eben unter anderem wegen der Teuerung.

Dafür, dass die Post mit den vermeldeten Zahlen trotzdem zufrieden sein kann, ist vor allem ihre Banksparte Postfinance verantwortlich. Deren Betriebsgewinn verdoppelte sich auf 164 Millionen Franken. Zwar zogen wie schon in den Vorjahren Zehntausende Kunden ihr Vermögen ab. Die, die blieben, zahlten aber mehr Gebühren als in den Vorjahren. Dank der Zinswende dürfte auch das klassische Zinsdifferenzgeschäft bald wieder gewinnbringend sein. Die Postfinance könnte sich also bald wieder zur Ertragsperle entwickeln, die sie für ihren Mutterkonzern früher mal gewesen ist.

Konrad Staehelin arbeitet seit 2020 als Wirtschaftsredaktor bei Tamedia. Der studierte Politologe schreibt vornehmlich über die Themen Arbeitsmarkt, Luftfahrt und Schienenverkehr. Mehr Infos @KStaeh

