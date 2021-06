Geldblog: E-Vermögensverwaltung – Postfinance drängt Kunden mit Negativzinsen in Fonds Wer die sogenannte Guthabengebühr umgehen willl, kann in Fonds investieren – allerdings kostet dies einiges und man trägt ein eher hohes Anlagerisiko. Martin Spieler

Ein optimales Rendite-Risikoverhältnis ist das Ziel: Auch bei der E-Vermögensverwaltung bilden die Einschätzungen der Anlageexperten von Postfinance zu den Finanzmärkten die Basis. Foto: Keystone

Kürzlich war ich in einem Beratungsgespräch bei der Postfinance. Um die Kontogebühren und Negativzinsen zu vermeiden, könnte ich diese mit einer Anlage bei der Postfinance umgehen. Folgendes ist unter anderem zu beachten: Anlage mindestens 25’000 Franken. Die Gebühr wäre fix 0.75%, TER fix 0.20% und die Gesamtkosten 0.95% – also 237 Franken pro Jahr oder 285 Franken, wenn ich wie vom Berater vorgeschlagen 30’000 Franken anlege. Das Geld kann ich lange Zeit einsetzen. Wie beurteilen Sie das Ganze? Leserfrage von W.B.

Der Vorschlag, den Ihnen Postfinance vorlegt hat, würde es Ihnen erlauben, die angedachten rund 30’000 Franken breit diversifiziert in Anlagefonds zu investieren. Je nach gewählter Anlagestrategie würden die einzelnen Anlageklassen wie Aktien, Obligationen, Immobilien oder Liquidität mehr oder weniger stark gewichtet. Umgesetzt würde der Vorschlag im Rahmen einer digitalen E-Vermögensverwaltung. E steht in diesem Fall für elektronisch. Mit der E-Vermögensverwaltung delegieren Sie Ihre Anlageentscheide an die Postfinance. Dabei hat man die Wahl zwischen «Schweiz», «Global» und «Nachhaltig».