Umbau in Bern-Schönburg – Postgebäude verwandelt sich in eine Wohnsiedlung Theo Hotz Partner und Marazzi + Paul Architekten haben den ehemaligen Hauptsitz der Post in Bern-Schönburg in eine Wohnsiedlung umgenutzt. Lilia Glanzmann

Grosses Volumen: Das Bürogebäude verfügte einst über 1400 Arbeitsplätze. Heute gibt es im Haus im Berner Breitenrain-Quartier 142 Wohnungen und ein Hotel. Foto: Rob Lewis

An der Hangkante über der Aare und Berns Altstadt entstand 1970 der PTT-Hauptsitz Schönburg. Das Verwaltungsgebäude an der Viktoriastrasse bot 1400 Büroarbeitsplätze. Entworfen von Theo Hotz, erinnert der Grundriss an den Flügel einer Windmühle, flankiert von Annexbauten.