Wegen Coronavirus – Poststelle Bachenbülach vorübergehend geschlossen Für Postgeschäfte steht die Filiale in Bülach zur Verfügung. Flavio Zwahlen

Aufgrund des Coronavirus trägt dieser Pöstler beim Austeilen der Briefe Gummihandschuhe. Foto: Raphael Moser

Die Poststelle Bachenbülach ist seit Montag vorübergehend geschlossen. Grund dafür ist laut Post CH AG die ausserordentliche Lage wegen des Coronavirus. Für Postgeschäfte steht in dieser Zeit die Filiale in Bülach zur Verfügung. Dort liegen auch zur Abholung gemeldete Pakete und eingeschriebene Briefe für die Kundinnen und Kunden aus Bachenbülach bereit. Die Filiale in Bülach hat von Montag bis Freitag jeweils von 8 bis 12.30 Uhr und von 13.30 bis 18.30 Uhr geöffnet. Am Samstag herrscht von 8.30 bis 12 Uhr Betrieb. Die Post informiert auf ihrer Website laufend über Anpassungen im Postangebot.