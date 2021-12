Budgetversammlung Bassersdorf – Präsidialer Stichentscheid verhilft Steuererhöhung zum Durchbruch Herzschlagfinale in der Sporthalle BXA am Dienstagabend: Nach einem Patt und zweimal Auszählen steht fest: Der Bassersdorfer Steuerfuss steigt um 5 Prozentpunkte. Christian Wüthrich

Bis das Ergebnis der Budgetversammlung von Bassersdorf feststand, brauchte es mehrere Abstimmungen zum Ausmehren der verschiedenen Anträge, und auch bei der Schlussabstimmung wurde zweimal ausgezählt. Foto: Christian Wüthrich

Die Dramaturgie passte zum Abend: Mit dieser Besonderheit an ihrer letzten Budgetversammlung nach elf Jahren als Gemeindepräsidentin hatte Doris Meier (FDP) nicht gerechnet. Am Dienstagabend durfte sie nach fast 100 Minuten harter Debatten den Steuerfuss der Gemeinde mit einem Stichentscheid in die gewünschte Richtung lenken. Bei der Gegenüberstellung der verschiedenen Anträge kam es in der letzten Runde zum Patt. Ja- und Nein-Stimmen hielten sich exakt die Waage.

Beim sogenannten Ausmehren zwischen den vom Gemeinderat neu vorgeschlagenen 114 Prozent und den bisherigen 109 Prozent gab Meier sodann den Ausschlag zugunsten des höheren Steuerfusses. In der Schlussabstimmung obsiegte der neue, um 5 Prozent höhere Satz auch nach der verlangten Nachzählung mit zwei Stimmen Vorsprung. Am Ende stimmten die 129 Stimmberechtigten mit 63 zu 61 Stimmen für die beantragte Steuerfusserhöhung. Die Stimmung in der BXA-Halle schwankte zwischen Freude und Frust.