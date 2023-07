Anfrage im Kantonsrat – Praxisschliessungen hinterlassen einen Scherbenhaufen Die Herausgabe von Patientendossiers belastet die Gemeindeverwaltungen. Nun wird auch eine Kantonsrätin auf das Problem aufmerksam. Astrit Abazi

Eine Rettung der übrigen Ärztepraxen scheint derzeit unrealistisch. Foto: Balz Murer

Die Schliessungen von mehreren Arztpraxen einer umstrittenen Kette hinterlassen tiefe Spuren im Zürcher Unterland. Die Bilanz: Von fünf Praxen konnte nur der Standort in Rafz gerettet werden. Versuche, Nachfolgen für die Praxen in den anderen Gemeinden zu finden, sind bisher gescheitert. Die Gemeindeverwaltungen versuchen nun zusammen mit dem Amt für Gesundheit die Patientendossiers an ihre Besitzerinnen und Besitzer abzugeben.