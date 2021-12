Die Werke Wallisellen – Preis fürs Gas steigt um rund 65 Prozent Wer in Wallisellen mit Gas heizt, muss 2022 in die Tasche greifen. Für ein Einfamilienhaus betragen die Mehrkosten im Schnitt rund 110 Franken pro Monat. Alexander Lanner

Der Preis fürs Gas steigt aufs kommende Jahr deutlich. Foto: Marc Dahinden

Ab Januar muss die Kundschaft der Werke Versorgung Wallisellen AG – kurz die Werke – deutlich mehr fürs Gas bezahlen. Im Schnitt steigt der Preis im Versorgungsgebiet – also in Wallisellen, Dietlikon und Wangen-Brüttisellen – um rund 65 Prozent. Verglichen mit 2021 verursachen diese neuen Preise den Bewohnerinnen und Bewohnern eines Einfamilienhauses so durchschnittliche Mehrkosten von rund 110 Franken pro Monat, rechnen die Werke vor.

Die Walliseller Werke sind nicht die Einzigen, die die Preise fürs Gas erhöhen. Wie die Industriellen Betriebe Kloten AG (ibk) auf ihrer Website schreibt, konnte dank «tieferen Vorliegerkosten und der optimierten Gasbeschaffung» ein Teil des Preisanstiegs abgefedert werden. Dennoch würden die Erdgaspreise je nach Benutzungsprofil um durchschnittlich 26 Prozent steigen.