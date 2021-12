Zertifikat am Flughafen Zürich – Preise für PCR-Tests variieren zwischen 99 und 380 Franken Mehrere Anbieter am Flughafen Zürich locken Reisende mit ihren Angeboten für PCR-Tests. Je kürzer die Wartezeit auf das Resultat, desto höher der Preis. Thomas Mathis

Es gibt mehrere Testzentren am Flughafen Zürich. Foto: Francisco Carrascosa

Am Flughafen sind die Testmöglichkeiten für Personen ohne Covid-Symptome zahlreich, und so sind es auch die Preise für PCR-Tests. Zudem werden die Angebote für ein international anerkanntes Reisezertifikat laufend angepasst. Das Prinzip: Je schneller man das Resultat haben möchte, desto tiefer muss man in die Tasche greifen.

Dass Reisende je nach Destination einen PCR-Test für die Einreise benötigen, ist nicht neu. Dennoch scheint das Geschäft mit den teuren Last-Minute-Tests zu laufen. Die Anbieter haben dazu auch in eigene Labors investiert.

Für 380 Franken in 40 Minuten