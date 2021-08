Die Kamera lief ein Jahr lang – Preisgekrönte Wrestling-Doku, made in Rorbas «Ale» holte beim Snowdance Independent Film Festival den Preis «Bester Dokumentarfilm» und war an den Solothurner Filmtagen zu sehen. Drehort war die Wrestling Academy Rorbas. Beatrix Bächtold

Die Wrestling Academy Rorbas gibt eine Einblick ins Training. Foto: Johanna Bossart

Unter dem Dach eines alten Industriegebäudes trainiert im Film eine junge Frau bei Thomas Heri, dem Boss der Wrestling Academy Rorbas. Sie schmeisst sich rein, geht an ihre Grenzen. Sie hat Asthma, doch die fünf Stockwerke in den Trainingsraum hechtet sie hinauf. Die harten Kerle mit weichem Kern sind beeindruckt. Sie nehmen sie auf und werden für die damals 19 -Jährige bald so etwas wie eine Familie.

Der Film «Ale» erzählt die Geschichte von einer Frau, die sich Strapazen auferlegt, um sich selbst zu finden. «Nichts für schwache Nerven, aber total echt», sagt Thomas Heri. Regisseur O’Neil Bürgi inszenierte und produzierte den 70-minütigen Streifen. Der 40-jährige Thurgauer war auch verantwortlich für Kamera und Schnitt. Ein Jahr lang liess das Filmteam beim Training die Kamera laufen. Das Mikrofon nahm das Surren der Seile, das Schreien, das Stöhnen, das Knallen der Rücken im Ring auf. «Da wurde nichts beschönigt, nichts gekünstelt. Die Doku ist ein authentischer Ritt durch unsere Welt», sagt Thomas Heri.