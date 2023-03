Anerkennung – Preisgekröntes Engagement für das Volksschiessen Die Rümlanger Armbrustschützen wurden vom Dachverband für ihren Einsatz ausgezeichnet. Armbrustschützenverein Rümlang

Seit vielen Jahren führt der Armbrustschützenverein Rümlang jeweils im Sommer sein in der Gemeinde sehr beliebtes und immer gut besuchtes Volksschiessen mit der Armbrust durch. Dieses Engagement wurde nun vom Eidgenössischen Armbrustschützenverband (EASV) mit einer beeindruckenden Auszeichnung für die meisten Teilnehmer am Volksschiessen im vergangenen Jahr in der ganzen Schweiz gewürdigt.



Das Volksschiessen wird von den Armbrustvereinen in der ganzen Schweiz durchgeführt und dient dazu, den faszinierenden Schiesssport in den Gemeinden bekannt zu machen und die Menschen in die Welt des begeisternden und spannenden Armbrustsports zu entführen. Die Rümlanger Armbrustschützen, die sich in der Armbrustszene durch die Leistungen ihrer Mitglieder an regionalen, nationalen und auch internationalen Wettkämpfen einen Namen gemacht haben, durften sich schon mehrmals als Gewinner dieses vom EASV ausgeschriebenen Volksschiessen-Wettbewerbs feiern lassen.

Wanderpreis ist nicht zum ersten Mal in Rümlang

«In den Pandemie-Jahren 2020 und 2021 ist unser Volksschiessen verständlicherweise vollständig ausgefallen. Aber in den Jahren davor konnten wir den Wanderpreis des Teilnehmer-Wettbewerbs immer wieder nach Rümlang holen», freut sich der stolze Vereinspräsident Andreas Caviezel. So nun also auch erneut für das Jahr 2022. «Unser Volksschiessen gehört zur Gemeinde Rümlang und für uns und unsere Gäste ist es immer wieder ein Highlight und schon beinahe ein Volksfest.»

Die Rümlanger haben sich einiges vorgenommen und es ist für sie eine Selbstverständlichkeit, auch 2023 – trotz dem Arbeitspensum rund um das Jubiläumsschützenfest – in diesem Jahr das Volksschiessen erneut anzubieten. «Wir werden alles daran setzen, unser Volksfest in der Gemeinde wieder zum Erfolg zu bringen und unseren Gästen ein schönes Erlebnis zu bieten», verspricht Präsident Caviezel.

