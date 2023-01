Teure Lebensmittel – Preisüberwacher kritisiert hohe Bio-Preise bei Migros und Coop Ein brisanter Bericht, dessen Veröffentlichung die Migros im Dezember verhindert hatte, ist nun öffentlich. Er verdächtigt die beiden Grossverteiler, überhöhte Margen abzuschöpfen. Peter Burkhardt UPDATE FOLGT

Kurz vor Weihnachten verhinderte die Migros die Veröffentlichung eines Berichts von Preisüberwacher Stefan Meierhans zu überhöhten Bio-Preisen bei den beiden Grossverteilern Migros und Coop. Im Inhaltsverzeichnis seines Newsletters vom 21. Dezember hatte er eine Analyse zu den «Preisen und Margen der (Bio-)Lebensmittel im Detailhandel» angekündigt. Weiter unten im Text musste Meierhans aber vermelden: «Der vorgesehene Beitrag zur Vorabklärung des Preisüberwachers entfällt vorderhand aufgrund von rechtlichen Abklärungen.»

Die Migros hatte mit ihren Rechtsanwälten interveniert und die Veröffentlichung vorerst unterbunden. Nun konnte Meierhans den Bericht doch noch veröffentlichen – offenbar nach einer Einigung mit der Migros. Einige wenige Stellen in dem Bericht sind geschwärzt. Es dürfte sich um Gewinn- und Margenangaben handeln, die die Migros als Geschäftsgeheimnis erachtet.

Höhere Marge bei vier von fünf Bio-Produkten

Der 17 Seiten dicke Bericht enthält brisante Aussagen. «Der Preisüberwacher ist mehreren Meldungen zu vermuteten missbräuchlichen Preisen des Detailhandels bei Bio-Lebensmitteln nachgegangen», schreibt Meierhans. Das Ergebnis: Mit vier von fünf Bio-Produkten erzielen Migros und Coop eine höhere Bruttomarge als mit vergleichbaren konventionellen Produkten. «Dies lässt auf einen gewissen Spielraum bei der Preissetzung einzelner Produkte schliessen.»

Sodann verglich Meierhans die ihm vorliegenden Daten zu den Nettomargen der Schweizer Unternehmen mit den Preisen in den Niederlanden. Die Wahl fiel auf dieses Land, «weil hier das Wettbewerbsumfeld intensiver ist», wie es im Bericht heisst. Folglich seien in den Niederlanden die Nettomargen in Prozent vom Verkaufspreis «bei den Bio-Produkten ohne Ausnahme tiefer». In der Schweiz sei dies bei gut einem Viertel der Produkte nicht der Fall.

«Das ist ein Indiz dafür, dass das wenig wettbewerbsintensive Umfeld in der Schweiz dazu beiträgt, dass Bio-Produkte stärker verteuert werden, weil sie eine extra hohe Marge zu tragen haben», schreibt Meierhans. Wie gross die Marktmacht der beiden orangen Riesen ist, zeigt eine Auswertung des Marktforschungsunternehmens GFK. Demgemäss erreichten Coop und Migros inklusive Denner 2021 einen Anteil von knapp 80 Prozent an den Gesamtumsätzen im Lebensmittel-Detailhandel.

Dies und die vergleichsweise tiefe Bedeutung der Harddiscounter (etwa 14 Prozent Marktanteil) ermöglichten es den beiden Supermarktriesen Migros und Coop, «Betriebsgewinne zu erzielen, die deutlich höher sind als in Vergleichsländern», schreibt Meierhans.

Migros und Coop wehren sich gegen die Vorwürfe und sagen, sie verdienten an Bio- und Labelprodukten nicht mehr als bei konventionell hergestellten – insbesondere, da bei Verarbeitung, Verpackung, Kontrolle, Zertifizierung und Handel dieser Produkte teils deutlich höhere Kosten entstünden.

Ein Migros-Sprecher schreibt, die heutige Gewinnmarge liege bei 2,3 Prozent. Und: «Die Bruttomarge der Migros bei Bio-Produkten entspricht im Durchschnitt in etwa jener von konventionellen Lebensmitteln.»



Vorwurf: Migros und Coop hemmen Verkäufe von Bio-Produkten

Der Preisüberwacher stützt mit seinem Bericht den Verdacht, den Bauern, Konsumentenorganisationen und Tierschutz schon lange hegen: Migros und Coop nutzen ihre Marktmacht aus, um hohe Margen zu fordern – was zur Folge habe, dass sie den Bio-Markt in seiner Entwicklung hemmen. So hatte im November eine Studie der Fachhochschule Nordwestschweiz im Auftrag des Schweizer Tierschutzes besagt, dass die Marktmacht von Coop und Migros den Absatz von Labelfleisch stocken lässt.

In jüngster Zeit gewann das Thema zusätzlich an Aktualität: Wegen der steigenden Teuerung kamen Bio- und Label-Produkte noch mehr unter Druck.

Den Vorwurf überhöhter Preise gibt es über das Bio-Segment hinaus. 2019 war eine Studie im Auftrag des Staatssekretariats für Wirtschaft zum Schluss gekommen, dass Migros und Coop aufgrund der europaweit einmaligen Marktkonzentration hohe operative Gewinne einfahren könnten. Im vergangenen Sommer hatte der Milchproduzenten-Verband die hohen Margen der Detailhändler bei Milch angeprangert.

Detailhändler verweigern Auskunft und lehnen Preissenkungen ab

Bemerkenswert ist, wie stark der Widerstand ist, auf den Meierhans bei seiner Untersuchung stiess. Zunächst hatte er in seiner im Frühling 2021 gestarteten Vorabklärung die sechs grössten Detailhändler um Auskunft über ihre Margengestaltung ersucht, und zwar bei landwirtschaftlichen Produkten aus dem Biosegment und um Daten zu 14 Produkten (je Bio und konventionell) der vergangenen Jahre. Diese Daten hatte er offenbar anstandslos erhalten.

Doch weil die Teuerung im vergangenen Jahr stark anstieg, ersuchte Meierhans «gewisse Detailhändler» in einem zweiten Schritt um die Aktualisierung ihrer Daten um ein weiteres Jahr bis Sommer 2022. Um welche Händler es sich handelt, bleibt geheim, da die entsprechende Stelle im Bericht geschwärzt ist. Mit ziemlicher Sicherheit handelt es sich um die Migros und entweder Denner oder Coop; jedenfalls sind nur die Namen von zwei Firmen geschwärzt.

Die Unternehmen hätten eine weitere Auskunft abgelehnt, schreibt der Preisüberwacher – und dies, obwohl das Preisüberwachungsgesetz vorschreibt, dass marktmächtige Unternehmen dem Preisüberwacher alle erforderlichen Auskünfte erteilen und die notwendigen Unterlagen zur Verfügung stellen müssen.

Widerstand gab es auch, als Meierhans ausgewählten Detailhändlern einen Vorschlag zur Selbstverpflichtung bei der Ausgestaltung ihrer Bio-Margen vorlegte – was diese rundweg ablehnten. «Trotz des spürbaren Widerstands gewisser Unternehmen der Branche hat der Preisüberwacher einigen je einen Vorschlag für eine einvernehmliche Lösung gemacht», schildert Meierhans.

Konkret: Da die Konsumentinnen und Konsumenten durchschnittlich einen Bio-Preisaufschlag zwischen 10 und 30 Prozent akzeptieren würden, schlug er vor, dass absolut keine höheren Margen (in Franken pro Kilo, Liter oder Stück) verrechnet werden, solange der prozentuale Bio-Preisaufschlag mehr als 20 Prozent beträgt. Das heisst, höhere Nettomargen bei Bio-Produkten wären nur zulässig, solange diese nicht mehr als 20 Prozent teurer sind als ihr entsprechendes konventionelles Produkt. «Bedauerlicherweise waren die eingeladenen Unternehmen zu dieser mit Preissenkungen verbundenen Zusage nicht bereit.»

Nun ist wohl die Wettbewerbskommission am Drücker

Meierhans gibt sich damit nicht zufrieden. Er schreibt, mit seinem ersten Bericht seien nun mehrere offene Fragen aufgeworfen. Namentlich: Braucht es in der Schweiz eine Regulierung analog zu Neuseeland, um gerade auch im Bio-Bereich zu hohe Margen zu verhindern?

Um diese Fragen zu beantworten, werde er das Thema «unter ständige Beobachtung stellen und

weiterverfolgen», kündigt Meierhans an. Das könnte auch bedeuten, dass er die Wettbewerbskommission einschalten will. Diese ist zuständig, wenn der Verdacht besteht, dass Unternehmen ihre Marktmacht missbrauchen – beispielsweise bei der Preisgestaltung.

Seit Anfang Jahr hat die Wettbewerbskommission einen neuen Hebel in der Hand, den Tatbestand der «relativen Marktmacht». Eine solche ist gegeben, wenn Kunden, Bauern und Lebensmittelhersteller nicht auf andere Anbieter ausweichen können. Ein relativ marktmächtiges Unternehmen macht sich strafbar, wenn es diese beherrschende Stellung missbraucht.

Meierhans jedenfalls schreibt: «Eine Folge der hohen Marktkonzentration von Migros und Coop in der Schweiz sind die hierzulande höheren Preisaufschläge, da sich die beiden dulden und nicht wirklich bekämpfen – anders als beispielsweise in Deutschland finden hier womöglich Preiskämpfe viel weniger intensiv statt.»

Entsprechend hatte sich vor sechs Jahren der damalige Vizedirektor der Wettbewerbskommission geäussert. Er sagte in einem Interview, dass Coop und Migros bei früheren Befragungen keine eindeutigen Beweise dafür geliefert hätten, dass sie alle Preisvorteile beim Einkauf an die Kunden weitergeben würden. Und weiter: «Die hohen Bruttomargen sind eine Blackbox».

Das Thema bewegt auch die Politik.

