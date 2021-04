FC-Kloten-Frauen 1. Liga – Premiere als Dosenöffner für Kantersieg Angela Amato spielte als 15-Jährige in der 1. Liga. Elf Jahre später schiesst sie beim 8:1-Heimsieg gegen Südost Zürich ihr erstes Meisterschaftstor bei den Frauen. Markus Wyss

Angela Amato (rechts, hier gegen Clara Scholl von Südost Zürich) glänzte nicht nur mit ihrem wichtigen Kopfballtor. Als einzige defensive Mittelfeldspielerin Klotens sicherte sie den Raum vor ihrer eigenen Abwehrreihe gut ab. Foto: Balz Murer

Angela Amato, die beim FC Bülach gross geworden ist, schoss nicht nur ihr erstes Tor bei den Aktiven. Es war auch ein sehr wichtiges. Ihr Kopfball in der 44. Minute war das 2:1, nachdem der Tabellenletzte Südost Zürich in der 12. Minute ausgeglichen hatte.

Danach hatte Kloten zwar weitere guten Torchancen, besonders durch Sonja Beer. Aber bei den Unterländerinnen gab es nach dem 1:1 Sand im Getriebe. «Wir haben kürzlich noch in der NLB gespielt. Und dort recht viele Gegentore bekommen. Und nach dem Ausgleich von Südost kamen da plötzlich wieder Erinnerungen hoch», meinte Amato zum Nachlassen der Flughafenstädterinnen.

Telegramm Infos einblenden Kloten – Südost Zürich 8:1 (3:1)

Stighag. – 0 Zuschauer. – SR: Petros Gakidis. – Tore: 4. Demirayak 1:0. 12. Eigentor (Chappuis) 1:1. 44. Amato 2:1. 45.+1. Suter 3:1. 62. Bodenmann 4:1. 73. Knabenhans 5:1. 76. Suter 6:1. 82. Knabenhans 7:1. 88. Nunes 8:1. –Kloten: Moscon; Krebs (60. Spitzer), Bodenmann (65. Reinhart), Chappuis, Russo; Suter, Amato (51. Knabenhans), Raffino, Demirayak (75. Grande); Beer (51. Sertkan), Baker (80. Nunes). –Südost Zürich: Stamm; M. Hincapie, Bauert; Gouveia (46. Egle), Schuler; Vita (30. Solenn), Ferrara, J. Hincapie, Magnien (19. Milou); Scholl (40. Adebola, 65. Gouveia), Worni (51. Scholl). – Bemerkungen: 52. Stamm (SZ) hält Foulpenalty von Bodenmann (K). 85. Pfostenschuss Suter (K).

Mit ihrem Goal kurz vor der Pause erlöste die 26-Jährige ihr Team ein wenig. Und auch das Tor war besonders. Denn die 1,58 m grosse Angela Amato erzielte es mit dem Kopf nach einem Corner. Dieser Höhepunkt ist nur einer in der Karriere der Mittelfeldspielerin. Bereits als 15-Jährige debütierte sie im damaligen Bülacher Erstligateam. Danach ging sie in die Juniorenabteilung des FC Zürich, wo sie als 18-Jährige ebenfalls in der 1. Liga spielte. 2014 wechselte sie nach Kloten in die 2. Liga. Die Flughafenstädterinnen stiegen dank zwei Promotionen in Folge in die NLB auf. Dazu beigetragen hat auch Angela Amato.

Tolle Teamleistung

Amato hatte gegen Südost Zürich das wichtige 2:1 kurz vor der Pause geschossen. Der Grund für den finalen 8:1-Kantersieg legte dann das ganze Team. Die Equipe befolgte alle taktischen Vorgaben von Trainer Rocco Rica, der mit einem Raute-System im Mittelfeld und zwei Aussenverteidigerinnen, die oft mit nach vorne gingen, spielen liess.

Tolle Teamleistung der gesamten Klotener Equipe gegen Südost Zürich: Hier klärt Livia Russo (hinten, roter Dress) gegen Anna Worni. Foto: Balz Murer

In der Klotener Mittelverteidigung glänzte Sabrina Bodenmann mit vielen guten Spieleröffnungen. Im Mittelfeld spielten Nina Suter und Alessia Raffino viele gefühlvolle und genaue Bälle in die Tiefe. Diese Zuspiele waren bei der ehemaligen NLA-Akteurin Nadine Baker gut aufgehoben.

Übernahm viele Zuspiele aus dem Mittelfeld: Klotens Stürmerin Nadine Baker. Foto: Balz Murer

Leichtfüssige Spielmacherin: Klotens Nina Suter Foto: Balz Murer

Unbändiger Vorwärtsdrang: Klotens Stürmerin Nadine Baker. Foto: Balz Murer

Auch die Einwechselspielerinnen überzeugten: Lena Knabenhans schoss noch zwei Goals, Jhennifer Nunes dos Santos eines. Und auch Sonja Beer war nach dem Schlusspfiff glücklich. «Mir ist es lieber, ich schiesse kein Tor und wir gewinnen, als umgekehrt», sagte sie.

Glücklich, spielen zu können

Auch Aussenverteidigerin Jessica Krebs, die sehr viel lief und zahlreiche brauchbare Pässe schlug, war zufrieden. «Langsam kommen wir in den richtigen Rhythmus.» Noch etwas anderes fiel der 27-Jährigen auf: «In den vergangenen Wochen gab es bei unseren Trainings und Spielen viel weniger Leute auf dem Sportplatz. Das ist gewohnheitsbedürftig.» Sie ergänzte ebenso: «Aber natürlich sind wir glücklich, dass wir spielen dürfen.»

