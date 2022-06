Windband on tour im Unterland – Premiere für 70 Nachwuchsmusiker Nach nur fünf Proben entfaltete sich am Dienstag ein beschwingtes und beeindruckendes Konzertprogramm, das alle begeisterte und hoffentlich nicht das letzte sein wird. Ursula Fehr

Rund 70 Jugendliche aus verschiedenen Musikschulen gaben beim Sonnenhof in Bülach ein Konzert. Foto: Sibylle Meier

Die 70-köpfige Windband – zusammengewürfelt aus verschiedenen Musikschulen und Musikvereinen aus dem Zürcher Unterland – steigt am Dienstag in Bülach schon frühmorgens um sieben Uhr in den Car, um den längsten Tag des Jahres mit ihren Konzerten an Schulen und auf dem Sonnenhofplatz in Bülach zu bereichern. Dank straffer Planung, guter Verpflegung und viel Begeisterung bleiben sie fit. Trotz der schwülen Hitze animieren sie ihr immer wieder wechselndes Publikum zum Klatschen, Mitsingen und Schunkeln.