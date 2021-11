Schulraumplanung Oberglatt – Primarschule der Zukunft benötigt viel mehr Platz Da die Schülerzahlen steigen, sind ein Dreifachkindergarten und die Einführung der Tagesschule geplant. Eine Sport- und Schulraumerweiterung ist angedacht. Renato Cecchet

Wegen steigender Schülerzahlen muss auch die Primarschule in Oberglatt mitwachsen. Archivfoto: Sibylle Meier

Die Gemeinde Oberglatt wächst. Stand die Bevölkerungszahl 1990 noch bei 4100 Personen, waren es Ende 2020 über 7300. «Allein in den letzten zehn Jahren verzeichneten wir 1500 Zugezogene», erklärte Gemeindepräsident Roger Rauper an einer Informationsveranstaltung in der Chliriethalle. Deshalb müsse die Infrastruktur der Gemeinde laufend mitwachsen. Das betreffe alle Bereiche: Wohnungen, Strassen, Werkstoffsammelstellen, neue Energiequellen oder die unterirdische Verlegung von Glasfaserkabeln. «Jedes Mal, wenn eine Planung abgeschlossen ist, läuft schon die nächste», sagte Rauper. Dies gelte insbesondere für die Entwicklung des Schulraums. «Aktuell stimmen wir bald über ein Kindergartenprojekt ab, müssen aber gleichzeitig den möglichen Bedarf der nächsten 15 Jahre bestimmen.»