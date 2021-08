Ein Stock kommt oben drauf – Primarschule Neerach muss erneut ausbauen Die angekündigte zweite Etappe der Schulraumerweiterung soll nächstes Jahr beginnen. Knapp ein Jahr nach dem Ende des letzten Ausbaus. Astrit Abazi

Mit dem Schulhausanbau ist der Platzmangel in Neerach nicht aus der Welt geschafft. Foto: Sibylle Meier

Die Primarschule Neerach will wieder bauen. Knapp ein Jahr nachdem der neu errichtete Trakt B des Schulhauses Sandbuck in Betrieb genommen wurde, soll er um ein weiteres Stockwerk wachsen. Die Primarschulpflege hatte bereits 2019 erklärt, dass diese Erweiterung unumgänglich sei. Die steigenden Anforderungen auf dem Gebiet der integrativen Förderung und des Lernens in Gruppen hatten dazu geführt, dass die Neeracher Schule mit chronischem Platzmangel zu kämpfen hatte. Für den gewöhnlichen Unterricht hat Neerach seit letztem Sommer genug Platz – in anderen Bereichen ist es aber weiterhin eng.