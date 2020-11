Abstimmung über Einheitsgemeinde – Verzögerter Ausbau bringt der Primarschule Weiach auch Vorteile Weiach benötigt mehr Schulraum, doch dessen Bau verzögert sich. Wie es scheint, spielt die Zeit aber für die Gemeinde. Astrit Abazi

Die Weiacher Primarschule muss sich mit ihren Erweiterungsplänen noch gedulden. Foto: Francisco Carrascosa

Die Primarschule Weiach braucht Platz, und zwar dringend. Ein erstes gemeinsames Bauprojekt mit der Politischen Gemeinde scheiterte im Juni an der Urne, nun sucht sie eine neue Lösung. Doch die Schulraumplanung wird durch diverse Faktoren erschwert. Zum Beispiel durch die mögliche Einheitsgemeinde. Am Informationsanlass vom Donnerstag hat die Primarschulpflege nun aber einen ersten Zeitplan für das weitere Vorgehen vorgestellt. Und: Viele Unsicherheiten könnten sich doch noch lösen.

Um das bestehende Platzproblem zu lösen, wird im März wird zunächst ein weiterer Container auf dem Schulgelände aufgestellt. Dieser beherbergt dann zwischenzeitlich eine Kindergartenklasse. Aus Platzgründen werden der Mittagstisch in den grossen Gemeindesaal und die Psychomotorik in den kleinen Gemeindesaal verschoben. Parallel zu diesen kurzfristigen Lösungen werden bis Februar 2021 mögliche Schulraumvarianten mit Architekten erarbeitet.

Mit ihrem Vorhaben geht die Primarschulpflege direkt auf die Kritik ein, die sie im Sommer zum abgelehnten Projekt «Balance» einstecken musste. So will sie nun die Bevölkerung viel enger in die Entscheidungsfassung einbeziehen und mehrere mögliche Varianten aufzeigen. Ein Planungskredit wird der ausserordentlichen Gemeindeversammlung im März 2021 vorgelegt.

Entscheid über Einheitsgemeinde

Während die Primarschule nun ihre Schulraumplanung überarbeitet, muss sie sich zeitgleich auf die mögliche Bildung einer Einheitsgemeinde einstellen. Diese ist seit Ende 2019 in Erarbeitung und ging nun in die nächste Phase über: Am 30. Oktober begannen die Vernehmlassung zur Gemeindeordnung und ihre Vorprüfung durch das Gemeindeamt.

Die Weycherinnen und Weycher haben damit bis Ende November Zeit, Fragen, Anregungen und Änderungswünsche zur neuen Gemeindeordnung zu äussern. Im Frühjahr werden anschliessend die Vernehmlassung und die Vorprüfung ausgewertet und die Gemeindeordnung festgelegt, die dem Stimmvolk am 13. Juni 2021 vorgelegt wird. Die Behörden haben den 13. April 2021 angekündigt, um die Bevölkerung erneut über die Abstimmung zu informieren. Sollte Weiach für die neue Gemeindeordnung stimmen, würde die Primarschulgemeinde auf Anfang 2022 aufgelöst.

Unsicherheiten geklärt

Was bedeutet das für die Schulraumplanung? Da die Politische Gemeinde in jedem Fall einen Grossteil der Mittel zur Schulraumerweiterung beisteuern muss, würde die Einheitsgemeinde zumindest die Finanzierung vereinfachen: Alle Kosten würden in das gemeinsame Budget einfliessen. Auch würden sich somit komplizierte Besitzverhältnisse betreffend das Bauland und die bestehenden Gebäude auf dem Schulareal klären.

In der Vergangenheit betonten der Gemeinderat und die Primarschulpflege aber wiederholt, dass die zwei Geschäfte unabhängig voneinander sind. Das Projekt «Balance» musste vorsichtshalber mit zwei separaten Budgets für die Politische Gemeinde und die Primarschulgemeinde geplant werden, um dem Entscheid zur Einheitsgemeinde nicht vorzugreifen. Weil sich die Schulraumerweiterung nun verzögert, beseitigt sich aber auch diese Unsicherheit. Die Primarschule wird frühestens im Sommer ein konkretes Projekt vorstellen können – nachdem Weiach bereits über die Einheitsgemeinde entschieden hat.

Bis dahin sollte sich zudem auch geklärt haben, wie stark die Primarschule Weiach Kinder aus den Aargauer Gemeinden Kaiserstuhl und Fisibach in ihrer Planung berücksichtigen muss. Eine Einzelinitiative, die nächstes Jahr zur Abstimmung kommt, fordert nämlich, dass die Anschlussverträge mit den zwei Nachbarsgemeinden auf Juni 2026 aufgelöst werden. Heute stammt rund ein Drittel der Schülerinnen und Schüler der Primarschule Weiach aus dem Aargau.