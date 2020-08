Abstimmungsvorlage in Bülach – Primarschulpflege stellt sich gegen Sekundarschule Die Primarschule befürwortet die Prüfung der Einheitsgemeinde mit Einschluss der Sekundarschule. Sie kontert die Argumente der Sekundarschulbehörde. Daniela Schenker

Die Sekundarschulverwaltung im Zentrum von Bülach. Am 27. September entscheidet sich, ob sich die Sekundarschule auf den Weg in Richtung Einheitsgemeinde machen muss. Foto: Paco Carrascosa

In fünf Wochen wird in Bülach über die Einzelinitiative «Bildung aus einer Hand» abgestimmt. Würde der von den Grünliberalen eingereichte Vorstoss angenommen, müsste die Sekundarschule innert 18 Monaten detaillierte Grundlagen zu ihrer eigenen Auflösung erarbeiten. So könnte das Stimmvolk bei einem späteren Urnengang beurteilen, ob die Stadt mit der Übernahme aller Aufgaben der Volksschule betraut werden und damit eine Einheitsgemeinde entstehen soll. Die Sekundarschulpflege kann diesem Ansinnen nichts abgewinnen. Sie fürchtet um ihr bewährtes Modell. Auch die Kreisgemeinden Bachenbülach, Höri, Hochfelden und Winkel haben sich bereits skeptisch bis ablehnend geäussert. Sie schicken ihre Sekundarschüler heute nach Bülach.