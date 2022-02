Vorwurf des sexuellen Missbrauchs – Prinz Andrew einigt sich mit Klägerin Giuffre Im viel beachteten Missbrauchsverfahren hat der angeklagte Sohn der britischen Königin eine aussergerichtliche Lösung erzielt. UPDATE FOLGT

Konnte sich aussergerichtlich einigen: Prinz Andrew. (Archivbild) Foto: Steve Parsons (Keystone)

Der britische Prinz Andrew hat in dem Missbrauchsverfahren in New York eine aussergerichtliche Einigung mit der Klägerin Virginia Giuffre erzielt. Das gab Giuffres Anwalt David Boies am Dienstag in einem Schreiben an das zuständige New Yorker Bundesgericht bekannt. Wieviel Prinz Andrew an Giuffre zahlen wird, wurde nicht öffentlich gemacht.

Der zweite Sohn von Queen Elizabeth II. will demnach aber eine «bedeutende Spende» an eine von Giuffre gegründete Organisation zugunsten von Missbrauchsopfern machen. Wird die Einigung von dem Gericht angenommen, wäre ein Zivilprozess vom Tisch.

Abo Porträt von Virginia Giuffre «Leben als Sklavin» Giuffre gibt an, 2001 im Alter von 17 Jahren von Prinz Andrew mehrfach sexuell missbraucht worden zu sein. Sie sei damals von dem inzwischen verstorbenen Sexualstraftäter Jeffrey Epstein an den Royal «ausgeliehen» worden. Prinz Andrew hat die Vorwürfe wiederholt entschieden zurückgewiesen. Wegen der Vorwürfe und seiner früheren Kontakte zu Epstein gab er allerdings bereits 2019 seine royalen Pflichten auf und zog sich weitgehend aus der Öffentlichkeit zurück. Im Januar verlor er dann seine militärischen Titel und seine royalen Schirmherrschaften.



AFP/sep

