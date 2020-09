Ehemaliger Swissair-Hauptsitz aufgestockt – Priora sucht am Flughafen Mieter für das grösste Geschäftshaus der Schweiz 50 Millionen Franken hat die Priora Suisse AG in die Hand genommen. Und damit den früheren Hauptsitz der Swissair am Balsberg um drei Etagen aufgestockt. Was aber noch fehlt: die neuen Mieter. Barbara Stotz Würgler

Die Dimensionen beeindrucken. Laut der Besitzerin Priora Suisse AG ist es das grösste Geschäftshaus des Landes. Es wurde von acht auf zehn Etagen aufgestockt. Foto: Christian Merz

Die Priora Suisse AG will am Flughafen buchstäblich hoch hinaus: Das nach eigenen Angaben «grösste Geschäftshaus der Schweiz» ist um drei Stockwerke von rund 21 Meter Höhe auf 34,4 Meter gewachsen. Damit ist man bis hart an die Grenze gegangen: Das «Flaggschiff» der Unternehmensgruppe reicht bis auf 40 cm an die Flugsicherheitszone heran.