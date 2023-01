Zürcher Wahlen – Priska Seiler Graf umging Schulamt-Regeln Die SP-Politikerin macht Wahlkampf mit einer Umfrage unter Zürcher Lehrpersonen. Daran hatte das Stadtzürcher Schulamt wenig Freude. Jan Bolliger

Priska Seiler Graf wollte wissen, wie es den Zürcher Lehrpersonen geht. Dabei missachtete sie die Regeln des Schulamts. Foto: Urs Jaudas

Im vergangenen Oktober hatten über 4400 Lehrpersonen im Kanton – 1900 davon in der Stadt Zürich – Post von Priska Seiler Graf in ihrem Fächli. Die SP-Regierungsratskandidatin prangert im Schreiben, das dieser Zeitung vorliegt, das «Versagen der Politik» an, «welche den Lehrpersonenmangel und dessen Ursachen nicht ernst genug genommen und nicht ansatzweise ausreichende Massnahmen ergriffen» habe.