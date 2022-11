Ärger in Bülach – Private «Bussen» trüben den Besuch am Weihnachtsmarkt Am Bülacher Weihnachtsmarkt waren Parkplätze Mangelware. Für alle, die auf das Areal eines geschlossenen Einkaufszentrums auswichen, wurde es ein teurer Tag. Daniela Schenker

Das Schild mit dem richterlichen Verbot steht seit elf Jahren auf dem Parkplatz des Einkaufszentrums Sonnenhof, kontrolliert wird aber erst seit Juni. Foto: Sibylle Meier

Hätte der Autofahrer aus Niederhasli nicht rechtzeitig den Rückwärtsgang eingelegt, wäre ihn sein Besuch am Bülacher Weihnachtsmarkt am Sonntag teuer zu stehen gekommen. Noch heute regt sich der Mann darüber auf, was er am Sonntag auf dem Areal des Einkaufszentrums Sonnenhof erlebt hat. «Ich kaufe regelmässig dort ein und stelle dann mein Auto auf einen der Parkplätze.»