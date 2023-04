Polis Control in Bülach – Private Firma will 253 Franken für kurzes Telefonat auf Parkplatz Gegen Polis Parkplatzkontrolle läuft ein Strafverfahren. Nun musste eine Bülacher Autofahrerin erfahren, wie unerbittlich die Firma Geld eintreibt. Daniela Schenker

Hier sass die Frau im Auto und telefonierte. Dafür erhielt sie kurze Zeit später eine Rechnung von Polis Parkplatzkontrolle, Foto: Sibylle Meier

Astrid Kurz (Name geändert) traute ihren Augen nicht, als sie eine Rechnung der Polis Control GmbH erhielt. 60 Franken sollte sie zahlen, wegen eines Parkverstosses auf Privatgrund. Als Übertretungsort war die Marktgasse 9 in Bülach aufgeführt. Nun erinnerte sich die Autofahrerin. Sie hatte ein paar Tage zuvor tatsächlich dort mit ihrem Auto angehalten – für drei Minuten, um ein Telefongespräch zu führen. Während dieser kurzen Zeit habe sie das Fahrzeug nicht verlassen, also lediglich angehalten und nicht parkiert, beteuert sie.