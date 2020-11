Kleines Weihnachtsdorf in Büli – Private Initianten sorgen für Weihnachtsstimmung in Bülach An zwei Wochenenden im Dezember ist auf dem Areal bei den Familiengärten Franzrüti ein stimmungsvolles und «coronakonformes» Weihnachtsdorf geplant. Barbara Stotz Würgler

Lars Gräf organisiert hier auf dem Areal der Familiengärten Franzrüti einen alternativen Weihnachtsmarkt für Bülach. Foto: Francisco Carrascosa

Ende August war klar, dass es dieses Jahr am letzten Novemberwochenende erstmals seit rund vierzig Jahren keinen Weihnachtsmarkt in der Altstadt Bülachs geben wird. Der Markt ist ein Publikumsmagnet: 40’000 bis 50’000 Menschen aus der Region wurden in den letzten Jahren an den drei Markttagen gezählt. Die Gefahr, sich und andere Personen mit dem Coronavirus anzustecken, sei zu gross, teilte der Stadtrat nach den Sommerferien mit.

Für die rund 170 Standbetreiber sowie zahlreichen Zulieferer und Handwerker ist die Absage des Weihnachtsmarktes eine Hiobsbotschaft. Auch Lars Gräf war sieben Jahre mit seiner «Kleinen Glühweinbar» am Weihnachtsmarkt präsent. Der Bülacher Unternehmer diskutierte die Situation zusammen mit seiner Frau Natalie sowie seinen langjährigen Bekannten René Oeschger und Markus Scheller. Die vier entschieden sich, eine private Alternative auf die Beine zu stellen. «Wir möchten einerseits den Standbetreibern eine Plattform und andererseits den Besuchern eine stimmungsvolle Marktatmosphäre bieten», erklärt Lars Gräf die Überlegungen hinter dem Projekt.

Grosse Nachfrage nach Verkaufsständen

So wird – sofern es verschärfte Schutzmassnahmen nicht verunmöglichen – vom 4. bis zum 6. sowie vom 11. bis zum 13. Dezember auf dem Areal neben den Familiengärten Franzrüti das «Kleine Wiehnachtsdorf in Büli» entstehen. Pro Wochenende sind maximal 25 Stände zugelassen. Die Nachfrage war riesig, innert zehn Tagen waren alle Plätze vergeben. Nur Anbieter, welche selber hergestellte Produkte anbieten, sind berücksichtigt worden. Es wird Adventsgestecke, Weihnachtsschmuck, Holzlaternen, Gestricktes und Genähtes, Guetsli und Pralinen und Weiteres mehr zu kaufen geben.

Eine fünf Meter hohe, beleuchtete Tanne sowie weitere kleine Weihnachtsbäume werden dem Gelände adventliche Stimmung verleihen. Zudem wird der mobile Zaun, mit dem das Areal abgeriegelt wird, mit Lichterketten überdacht. Den Abschluss des Weihnachtsdorfs bildet der Gastrobereich mit sechs Verpflegungsständen, an denen es Spätzli, Raclette, Chili con carne, Bier, Glühwein und alkoholfreie Getränke geben wird. Anschliessend verlassen die Besucher das Gelände über den Ausgang – und machen den nächsten Gästen Platz.

Abbruch jederzeit möglich

Nicht die Standauswahl war indes die grösste Knacknuss. Die Schwierigkeit besteht darin, den Markt unter Berücksichtigung der aktuellen Corona-Schutzmassnahmen des Bundes überhaupt durchführen zu können. Doch die vier Macher liessen sich nicht abschrecken: Ihr Hygiene-, ihr Parkplatz- und ihr Sicherheitskonzept sind von den zuständigen städtischen Behörden abgesegnet worden. Die Besucher betreten den Markt über einen Eingang, bei dem sie ihre Kontaktdaten hinterlegen müssen. Danach dürfen sie im Einbahnregime die Verkaufsstände entlangschlendern. Danach gelangt man zum kulinarischen Teil. Wer etwas konsumieren möchte, muss sich zwingend an einen Tisch setzen, an welchem maximal vier Personen gleichzeitig Platz nehmen können.

Doch trotz aller Vorkehrungen: Das beste Konzept funktioniert nur dann, wenn sich alle an die Massnahmen halten. So Lars Gräf: «Jeder besucht das Wiehnachtsdorf auf eigene Verantwortung.» Maximal 350 Personen sind gleichzeitig im Weihnachtsdorf zugelassen. Ausserdem herrscht Maskenpflicht. Ein privater Sicherheitsdienst werde die Einhaltung der Abstände und die Hygienemassnahmen sicherstellen. Doch: «Wenn sich die Leute nicht benehmen, machen wir den Markt sofort dicht», stellt Lars Gräf klar. Man werde auch beim Alkoholausschank darauf achten, dass niemand über seinen Durst trinke.

Ein Restrisiko, dass der Weihnachtmarkt in letzter Sekunde abgeblasen werden muss, weil die Corona-Schutzmassnahmen verschärft werden, bleibt bis zum Schluss. Dennoch bleiben sie optimistisch: «Wir sind sehr positiv gestimmt, dass es funktioniert», so Lars Gräf.