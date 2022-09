Zürcher Apotheken fürchten Konkurrenz – Private wollen Kantonsapotheke kaufen Was tun mit der defizitären Kantonsapotheke? Ein Konsortium aus der Apothekenbranche macht Druck gegen die Pläne des Kantonsrats und hat einen neuen Vorschlag.

Der Kantonsrat stimmte am Montag in erster Lesung der Verselbstständigung der Kantonsapotheke Zürich (KAZ) und dem Verkauf an das Universitätsspital Zürich zu. Dagegen sträubt sich nun ein Konsortium aus Unternehmerinnen und Unternehmern aus dem Pharmaziebereich.

Denn erstens müsste in Zukunft das Universitätsspital – und damit als dessen Eigentümer der Kanton – für die Verluste der KAZ aufkommen, schreibt das Konsortium in einer Mitteilung. Und zweitens würden der KAZ mit der Verselbstständigung mehr Rechte eingeräumt. Sie könnte damit Apotheken, Pharmagrossisten sowie kleinere pharmazeutische Hersteller zukünftig konkurrieren, kritisiert das Konsortium und schreibt von einem «vom Staat subventionierten Mitbewerber in der Pharmabranche».

Deshalb fordert das «Konsortium KAZ», dass der Kantonsrat eine privatrechtliche Übernahme der Kantonsapotheke durch das Konsortium oder andere Dritte prüfen soll. Dem Zusammenschluss gehören unter anderem Lorenz Schmid, Präsident des kantonalen Apothekerverbands Zürich und früherer Mitte-Kantonsrat, und John Fröhlich von der Klus-Apotheke-AG an.

Das Konsortium zeigt sich überzeugt davon, «dass die KAZ als Spitalapotheke, als Industrie- und Spitalaustrittsapotheke grosse Opportunities bietet, die von der Privatwirtschaft deutlich besser genutzt werden können als vom Staat».

Es will gemäss seiner Mitteilung dem Kanton Zürich einen besseren Preis anbieten, als dies das Universitätsspital Zürich tut. «Damit will das Konsortium Lösungen zur Kostenvermeidung und zur Entlastung von Steuerzahlenden aufzeigen.»

