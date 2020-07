Kantonaler Finanzausgleich – Pro Kopf gibts 100 Franken

mehr aus dem Ausgleichstopf 2021 fliessen netto knapp 160 Millionen Franken an Finanzausgleich in die Region: Das sind 645 Franken pro Kopf – 100 Franken mehr als fürs laufende Jahr. Florian Schaer

Die Gemeinde Rorbas hat im Jahr 2019 eine relative Steuerkraft von 1645 Franken pro Kopf ausgewiesen; das war der niedrigste Wert des Kantons. Damit solch steuerschwache Kommunen ihre Aufgaben überhaupt erfüllen können, sind sie auf Geld anderer Gemeinden und des Kantons angewiesen – das ist der Grundsatz des Finanzausgleichs. Zu Beginn des Monats hat der Kanton Zürich die provisorischen Zahlen des Ausgleichs 2021 veröffentlicht. Rorbas erhält aufgrund der Steuerkraft knapp 6 Millionen Franken an Ressourcenzuschuss; darüber hinaus gibts noch rund 350’000 Franken an demografischem Sonderlastenausgleich. In der Summe sind das 2187 Franken pro einzelnem Rorbaser.