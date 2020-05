Naherholungsgebiet Tössriederen – Pro Natura zeigt Detailpläne fürs

Tanklager-Areal Die Öffentlichkeit soll bald erfahren, was Pro Natura Zürich mit den 40’000 Quadratmetern in Tössriederen vorhat. Die Planauflage erfolgt dann am 2. Juni. Florian Schaer

Das Gelände des ehemaligen Tanklagers der Migrol. Ab Herbst sollen hier die Umgestaltungsarbeiten beginnen. Foto: Sibylle Meier

Im letzten Sommer ist der Rückbau des einstigen unterirdischen Tanklagers in Tössriederen abgeschlossen worden. Das Grundstück ging danach in den Besitz von Pro Natura Zürich über. Auf der Website verrät die Organisation, was sie grundsätzlich mit dem 40’000 Quadratmeter grossen Flecken Erde vorhat: Das Gelände soll als Naherholungsgebiet aufgewertet werden. Zum einen sollen Magerwiesen für seltene Tierarten entstehen, zum anderen ein «lichter Wald für spezialisierte Tiere und Pflanzen».