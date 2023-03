Nein, das gilt meines Erachtens nach wie vor. Die CS hat zurzeit eine Kapitalausstattung, die den regulatorischen Anforderungen an Grossbanken genügt. Eine Rettung durch den Staat würde bedeuten, dass er eine insolvente Bank in die Solvenz zurückführt. Damit hat die Aktion der SNB nichts zu tun.

Am Dienstag sprachen Sie sich gegenüber den AZ-Medien noch gegen eine Rettung durch den Staat aus, eine Bank müsse in Konkurs gehen können. Warum sehen Sie das heute anders?

Aymo Brunetti hatte jahrelang an der Grossbankenregulierung mitgearbeitet, warum er gern auch als einer der Väter des «Too big to fail»-Regelwerks bezeichnet wird. Zuerst war er als Chefökonom im Staatssekretariat für Wirtschaft daran beteiligt, ab 2012 dann als Professor für Wirtschaftspolitik an der Universität Bern. Der 60-Jährige ist verheiratet und Vater zweier Kinder. (aa)

Trotz «Too big to fail»-Regime kam es wieder zu diesem Sündenfall. War die ganze Arbeit umsonst?

Der Sündenfall, den man durch das Regime primär vermeiden möchte, wäre eine direkte staatliche Solvenzhilfe wie 2008 bei der UBS. Und da sind wir ja zum Glück nicht. Was jetzt gemacht wurde, ist eine für solche Krisenfälle vorgesehene Liquiditätsstützung durch die SNB für eine systemrelevante, solvente Bank. Das ist natürlich eine Stützung durch die zuständige Behörde, aber diese Rolle der SNB als sogenannter «lender of last resort», also «Kreditgeber der letzten Instanz», ist für solche Fälle vorgesehen.