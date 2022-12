Zufallsfund der Zürcher Polizei – Profi-Geldfälscher betrieben in Urdorf eine Noten-Werkstatt Die Kantonspolizei hat in Urdorf 240 Kilo Marihuana und zwei Millionen US-Dollar Falschgeld entdeckt. Recherchen zeigen nun, wer dahintersteckt. René Laglstorfer

Tausende 50-Dollar-Banknoten (Symbolbild links) wurden in Urdorf gefälscht. Rechts retuschiert ein Mitarbeiter von Orell Füssli Sicherheitsdruck eine Kupferdruckplatte für 50-Franken-Noten. Fotos: Getty Images, SNB

In einem unscheinbaren Gewerbegebiet in Urdorf fährt die Polizei vor. Später kommen die Spurensicherung, weitere Einsatzwagen und weisse LKW hinzu. Tagelang transportieren sie zahlreiche Maschinen und Säcke ab. «Als wir die Forensiker gesehen haben, haben wir zuerst an Mord und Totschlag gedacht», sagen mehrere Mitarbeitende von benachbarten Firmen dieser Zeitung unabhängig voneinander.