Neues Angebot für Jugendliche – Profis übernehmen Jugendarbeit in Dielsdorf Die Gemeinde Dielsdorf hat die Stiftung Mojuga mit der Jugendarbeit beauftragt. Voraussichtlich am 1. Januar 2024 beginnt ein zweijähriger Testbetrieb. Alexander Lanner

Die Stiftung Mojuga wird künftig für die Jugendarbeit in Dielsdorf eingesetzt. Foto: Mojuga

Ab dem kommenden Jahr werden in Dielsdorf professionelle Jugendarbeiterinnen und -arbeiter der Stiftung Mojuga unterwegs sein. Diese sind an ihren roten Jacken zu erkennen. Wie die Gemeinde Dielsdorf mitteilt, wird Mojuga in einem voraussichtlich zweijährigen Pilotprojekt die Jugendarbeit aufbauen. Die Stiftung ist bereits in einigen Gemeinden in den Kantonen Zürich und St. Gallen tätig – wie Bäretswil oder Pfäffikon sowie Neckertal oder Degersheim. Sie soll insbesondere in Zukunft auch die Bedürfnisse der Dielsdorfer Jugendlichen sowie ein sinnvolles Angebot ausloten. Im Zentrum des neuen Angebots stehe die aufsuchende Jugendarbeit: Die Fachleute gehen raus, suchen den Kontakt mit den Jungen und bauen nach und nach Beziehungen zu ihnen auf. Ob die Jugendlichen auf ein Gespräch eingehen oder nicht, entscheiden sie selbst – «das Angebot ist freiwillig, niederschwellig und konfessionell neutral», heisst es dazu im aktuellen Mitteilungsblatt.